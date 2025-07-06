Encore une journée divine Thionville

Encore une journée divine

30 boulevard Foch Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

45

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-05-05 20:00:00

fin : 2026-05-05

Date(s) :

2026-05-05

François Cluzet revient (enfin !) sur les planches avec Encore une Journée Divine . Ce nouveau projet, mêlant émotion et humour, promet de transporter le public dans un voyage introspectif à travers les hauts et les bas de la vie quotidienne. Avec son talent inégalé, Cluzet incarne à la perfection les complexités du personnage principal, un étrange psychiatre, offrant une performance à la fois touchante et pleine d’esprit. Une expérience théâtrale à ne pas manquer, qui célèbre la beauté des petits moments de la vie et invite à l’introspection.

Interprété par François Cluzet

Mis en scène par Emmanuel NobletTout public

45 .

30 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 83 01 24 info@theatre-thionville.fr

English :

François Cluzet returns (at last!) to the stage with « Encore une Journée Divine ». This new project, blending emotion and humor, promises to take audiences on an introspective journey through the ups and downs of everyday life. With his unrivalled talent, Cluzet perfectly embodies the complexities of the main character, a strange psychiatrist, delivering a performance that is both touching and witty. A theatrical experience not to be missed, celebrating the beauty of life?s little moments and inviting introspection.

Performed by François Cluzet

Directed by Emmanuel Noblet

German :

François Cluzet kehrt (endlich!) mit « Encore une Journée Divine » auf die Bühne zurück. Dieses neue Projekt, das Emotionen und Humor vereint, verspricht, das Publikum auf eine introspektive Reise durch die Höhen und Tiefen des täglichen Lebens mitzunehmen. Mit seinem unvergleichlichen Talent verkörpert Cluzet perfekt die Vielschichtigkeit der Hauptfigur, eines seltsamen Psychiaters, und bietet eine berührende und zugleich geistreiche Performance. Ein Theatererlebnis, das man sich nicht entgehen lassen sollte, das die Schönheit der kleinen Momente des Lebens feiert und zur Selbstreflexion einlädt.

Dargestellt von François Cluzet

Regie: Emmanuel Noblet

Italiano :

François Cluzet torna (finalmente!) in scena con « Encore une Journée Divine ». Questo nuovo progetto, una miscela di emozioni e umorismo, promette di portare il pubblico in un viaggio introspettivo attraverso gli alti e bassi della vita quotidiana. Con il suo impareggiabile talento, Cluzet incarna perfettamente la complessità del personaggio principale, uno strano psichiatra, offrendo una performance al tempo stesso toccante e spiritosa. Un’esperienza teatrale da non perdere, che celebra la bellezza dei piccoli momenti della vita e invita alla riflessione.

Interpretato da François Cluzet

Regia di Emmanuel Noblet

Espanol :

François Cluzet vuelve (¡por fin!) a los escenarios con « Encore une Journée Divine ». Este nuevo proyecto, mezcla de emoción y humor, promete llevar al público a un viaje introspectivo a través de los altibajos de la vida cotidiana. Con un talento sin igual, Cluzet encarna a la perfección las complejidades del personaje principal, un extraño psiquiatra, con una interpretación a la vez conmovedora e ingeniosa. Una experiencia teatral que no debe perderse, que celebra la belleza de los pequeños momentos de la vida e invita a la introspección.

Interpretada por François Cluzet

Dirección: Emmanuel Noblet

L’événement Encore une journée divine Thionville a été mis à jour le 2025-07-06 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME