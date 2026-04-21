Reading party Un jour sans femme Thionville

Thionville

Reading party Un jour sans femme

46 rue de Paris Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-05-07 19:00:00

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

À l’occasion de la parution du nouveau roman de Lætitia Colombani, Un jour sans femme , nous vous convions à un événement original dans notre librairie avec les éditions l’Iconoclaste ! Rendez-vous pour lire ensemble le roman.

Quel est le principe de cette reading party ?

Tout le monde s’installe avec le roman de Lætitia Colombani (il sort le même jour et sera disponible à la librairie). La librairie sera privatisée pour l’occasion et les lecteurs bénéficieront d’un endroit calme pour lire tous ensemble. Des goodies seront offerts aux participants.

Après lecture, nous partagerons nos impressions lors d’un moment convivial.

Quelles sont les modalités pour s’inscrire ?

Seuls les lecteurs inscrits pourront venir les places seront limitées.

De quoi parle le roman ?

Voila un avant-goût mais pour le reste, il faudra venir !

Reykjavik, Islande. Pour faire avancer l’égalité hommes-femmes, Katla organise une grève mondiale des femmes à la suite de l’assassinat de sa meilleure amie Soffia par son petit ami. Elle s’inspire de la grande grève des Islandaises de 1975. Son projet prend de l’ampleur, des mouvements de femmes se mettent en place au Sénégal avec Aya, au Salvador avec Ana Maria, au Japon avec Michiko.

Alors intéressé.e.s ? Inscrivez-vous sans plus tarder !Tout public

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46 rue de Paris Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 85 61 01 thionvillecentre@hisler.fr

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English :

To coincide with the publication of Lætitia Colombani’s new novel, Un jour sans femme , we invite you to an original event in our bookshop with Editions l’Iconoclaste! Come and read the novel together.

How does this reading party work?

Everyone settles in with Lætitia Colombani’s novel (it’s being published on the same day and will be available in the bookshop). The bookshop will be privatized for the occasion, and readers will have a quiet place to read together. Goodies will be offered to participants.

After reading, we’ll share our impressions during a convivial moment.

How do I register?

Only registered readers can attend: places are limited.

What’s the novel about?

Here’s a taste, but for the rest, you’ll have to come along!

Reykjavik, Iceland. To advance gender equality, Katla organizes a worldwide women’s strike following the murder of her best friend Soffia by her boyfriend. She takes her inspiration from the great Icelandic women’s strike of 1975. Her project gained momentum, with women’s movements springing up in Senegal with Aya, in El Salvador with Ana Maria, and in Japan with Michiko.

Interested? Sign up now!

L’événement Reading party Un jour sans femme Thionville a été mis à jour le 2026-04-21 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME