Festival Dolce Vita Thionville Commerces Thionville
Festival Dolce Vita Thionville Commerces Thionville samedi 16 mai 2026.
Thionville
Festival Dolce Vita
Thionville Commerces 3 Place Anne Grommerch Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-16
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-16
Thionville se pare à nouveau des couleurs de l’Italie pour célébrer la dolce vita !
Dédicaces, ateliers culinaires, pizza, invité surprise, soirée dolce disco… et de nombreuses surprises à découvrir dans toute la ville !
Musique, gourmandises, animations… plus de 80 commerçants et partenaires locaux s’associent pour cet acte 5 et vous réservent un programme à l’accent italien.
Programme à venir prochainement…Tout public
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Thionville Commerces 3 Place Anne Grommerch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 53 33 71 contact@thionvillecommerces.com
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English :
Thionville is once again decked out in the colors of Italy to celebrate la dolce vita!
Book signings, culinary workshops, pizza, a surprise guest, a dolce disco party? and plenty of surprises to discover all over town!
Music, treats, entertainment? more than 80 local merchants and partners are joining forces for Act 5, to bring you a program with an Italian accent.
Program coming soon…
L’événement Festival Dolce Vita Thionville a été mis à jour le 2026-04-14 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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