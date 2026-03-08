La chasse aux souvenirs Thionville
La chasse aux souvenirs Thionville mercredi 27 mai 2026.
Thionville
La chasse aux souvenirs
11A rue de la Perdrix Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-05-27 14:00:00
fin : 2026-05-27 15:00:00
Date(s) :
2026-05-27
La médiathèque te propose de venir participer à un jeu créé par L’École des loisirs à partir du roman Mémoires de la forêt de Mickaël Brun-Arnaud. Le but ? Aider Ferdinand, charmante taupe avec une mémoire défaillante, à retrouver ses souvenirs à travers des mini-jeux !
De 9 à 12 ans Sur inscriptionEnfants
0 .
11A rue de la Perdrix Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 87 48 91 doriane.tacik@mairie-thionville.fr
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English :
The media library invites you to take part in a game created by L?École des loisirs based on the novel Mémoires de la forêt by Mickaël Brun-Arnaud. The aim? Help Ferdinand, a charming mole with a faulty memory, to recover his memories through a series of mini-games!
Ages 9 to 12 Registration required
L’événement La chasse aux souvenirs Thionville a été mis à jour le 2026-04-14 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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