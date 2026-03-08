Exposition des résidentes du LED Bâtiment conservatoire de musique et Adagio Thionville

Thionville

Exposition des résidentes du LED

Bâtiment conservatoire de musique et Adagio 8 place Marie Louise Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29 18:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Découvrez le travail de Boccalitoland, Tanoé Ackah, Kokochen et Inès Kamoun, qui ont occupé les ateliers d’arts plastiques du LED cette année.Tout public

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Bâtiment conservatoire de musique et Adagio 8 place Marie Louise Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 05 cyrielle.bethegnies@mairie-thionville.fr

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English :

Discover the work of Boccalitoland, Tanoé Ackah, Kokochen and Inès Kamoun, who have been busy in the LED?s art workshops this year.

L’événement Exposition des résidentes du LED Thionville a été mis à jour le 2026-04-14 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME