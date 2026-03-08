Exposition des résidentes du LED Bâtiment conservatoire de musique et Adagio Thionville
Exposition des résidentes du LED Bâtiment conservatoire de musique et Adagio Thionville vendredi 29 mai 2026.
Thionville
Exposition des résidentes du LED
Bâtiment conservatoire de musique et Adagio 8 place Marie Louise Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29 18:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Découvrez le travail de Boccalitoland, Tanoé Ackah, Kokochen et Inès Kamoun, qui ont occupé les ateliers d’arts plastiques du LED cette année.Tout public
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Bâtiment conservatoire de musique et Adagio 8 place Marie Louise Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 05 cyrielle.bethegnies@mairie-thionville.fr
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English :
Discover the work of Boccalitoland, Tanoé Ackah, Kokochen and Inès Kamoun, who have been busy in the LED?s art workshops this year.
L’événement Exposition des résidentes du LED Thionville a été mis à jour le 2026-04-14 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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