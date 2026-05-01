Mercredi on lit mortelle Adèle Thionville
Mercredi on lit mortelle Adèle Thionville mercredi 27 mai 2026.
Thionville
Mercredi on lit mortelle Adèle
46 rue de Paris Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-05-27 15:00:00
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Oyez les nazebroques ! Vous êtes prêts pour un max d’activités Mortelles ?
On vous donne rendez-vous pour un super après-midi spécial Mortelle Adèle.
Au programme
Des quizz, des photos, des jeux et peut-être même des cadeaux pour les plus chanceux !
Inscription obligatoire et dans la limite des places disponibles !Enfants
0 .
46 rue de Paris Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 85 61 01 thionvillecentre@hisler.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Oyez les nazebroques! Are you ready for a maximum of Mortelles activities?
We’ve got a date with you for a special Mortelle Adèle afternoon.
On the program:
Quizzes, photos, games and maybe even gifts for the lucky ones!
Registration required, subject to availability!
L’événement Mercredi on lit mortelle Adèle Thionville a été mis à jour le 2026-05-18 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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