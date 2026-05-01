Thionville

Mercredi on lit mortelle Adèle

46 rue de Paris Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-05-27 15:00:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Oyez les nazebroques ! Vous êtes prêts pour un max d’activités Mortelles ?

On vous donne rendez-vous pour un super après-midi spécial Mortelle Adèle.

Au programme

Des quizz, des photos, des jeux et peut-être même des cadeaux pour les plus chanceux !

Inscription obligatoire et dans la limite des places disponibles !Enfants

0 .

46 rue de Paris Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 85 61 01 thionvillecentre@hisler.fr

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English :

Oyez les nazebroques! Are you ready for a maximum of Mortelles activities?

We’ve got a date with you for a special Mortelle Adèle afternoon.

On the program:

Quizzes, photos, games and maybe even gifts for the lucky ones!

Registration required, subject to availability!

L’événement Mercredi on lit mortelle Adèle Thionville a été mis à jour le 2026-05-18 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME