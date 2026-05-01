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Course Colorée Thionville

Course Colorée Thionville samedi 30 mai 2026.

Adresse : 50 rue du Donjon

Ville : 57100 Thionville

Département : Moselle

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 5 Tarif enfant

Thionville

Course Colorée

50 rue du Donjon Thionville Moselle

Tarif : – – EUR
5
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 14:00:00

Date(s) :
2026-05-30

L’APE organise une course colorée spécialement pour les enfants de 3 à 10 ans au parc de Volkrange !
Au programme
– Parcours coloré adapté à l’âge des enfants
– Ambiance festive et conviviale
– Restauration et buvette sur place
Inscriptions Via HelloAsso
https://www.helloasso.com/…/color-run-ape-volkrange-2026
Venez nombreux pour une journée pleine de couleurs et de bonne humeur !Enfants
5  .

50 rue du Donjon Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 6 95 80 57 47  apeecoledestroisvillages@gmail.com

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English :

The APE is organizing a colorful race especially for children aged 3 to 10 in Volkrange park!
On the program:
– Colorful course adapted to children?s ages
– Festive and friendly atmosphere
– Catering and refreshments on site
Registration Via HelloAsso
https://www.helloasso.com/…/color-run-ape-volkrange-2026
Come one, come all for a day full of color and good humour!

L’événement Course Colorée Thionville a été mis à jour le 2026-05-20 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME

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