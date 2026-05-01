Thionville

Course Colorée

50 rue du Donjon Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 14:00:00

Date(s) :

2026-05-30

L’APE organise une course colorée spécialement pour les enfants de 3 à 10 ans au parc de Volkrange !

Au programme

– Parcours coloré adapté à l’âge des enfants

– Ambiance festive et conviviale

– Restauration et buvette sur place

Inscriptions Via HelloAsso

https://www.helloasso.com/…/color-run-ape-volkrange-2026

Venez nombreux pour une journée pleine de couleurs et de bonne humeur !Enfants

5 .

50 rue du Donjon Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 6 95 80 57 47 apeecoledestroisvillages@gmail.com

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English :

The APE is organizing a colorful race especially for children aged 3 to 10 in Volkrange park!

On the program:

– Colorful course adapted to children?s ages

– Festive and friendly atmosphere

– Catering and refreshments on site

Registration Via HelloAsso

https://www.helloasso.com/…/color-run-ape-volkrange-2026

Come one, come all for a day full of color and good humour!

L’événement Course Colorée Thionville a été mis à jour le 2026-05-20 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME