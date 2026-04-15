Thionville

Brocante à Volkrange

rue du donjon Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-17 08:00:00

fin : 2026-05-17 17:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Cette année, L’APE organise son indémodable Vide Grenier dans un tout nouvel environnement place du château et la salle Chagall.

Une restauration buvette ainsi que des WC seront mis à disposition.Tout public

0 .

rue du donjon Thionville 57100 Moselle Grand Est apeecoledestroisvillages@gmail.com

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English :

This year, the APE is staging its ever-popular Vide Grenier in a brand new setting: Place du Château and Salle Chagall.

Catering and refreshments will be available, as well as toilets.

L’événement Brocante à Volkrange Thionville a été mis à jour le 2026-04-15 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME