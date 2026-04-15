Brocante à Volkrange Thionville
Brocante à Volkrange Thionville dimanche 17 mai 2026.
Thionville
Brocante à Volkrange
rue du donjon Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-17 08:00:00
fin : 2026-05-17 17:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Cette année, L’APE organise son indémodable Vide Grenier dans un tout nouvel environnement place du château et la salle Chagall.
Une restauration buvette ainsi que des WC seront mis à disposition.Tout public
0 .
rue du donjon Thionville 57100 Moselle Grand Est apeecoledestroisvillages@gmail.com
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English :
This year, the APE is staging its ever-popular Vide Grenier in a brand new setting: Place du Château and Salle Chagall.
Catering and refreshments will be available, as well as toilets.
L’événement Brocante à Volkrange Thionville a été mis à jour le 2026-04-15 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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