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Brocante à Volkrange Thionville

Brocante à Volkrange Thionville

Brocante à Volkrange Thionville dimanche 17 mai 2026.

Adresse : rue du donjon

Ville : 57100 Thionville

Département : Moselle

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Thionville

Brocante à Volkrange

rue du donjon Thionville Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-17 08:00:00
fin : 2026-05-17 17:00:00

Date(s) :
2026-05-17

Cette année, L’APE organise son indémodable Vide Grenier dans un tout nouvel environnement place du château et la salle Chagall.
Une restauration buvette ainsi que des WC seront mis à disposition.Tout public
0  .

rue du donjon Thionville 57100 Moselle Grand Est   apeecoledestroisvillages@gmail.com

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English :

This year, the APE is staging its ever-popular Vide Grenier in a brand new setting: Place du Château and Salle Chagall.
Catering and refreshments will be available, as well as toilets.

L’événement Brocante à Volkrange Thionville a été mis à jour le 2026-04-15 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME

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