Brunch Thionville
Brunch Thionville dimanche 17 mai 2026.
Thionville
Brunch
34 rue de la Tour Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
12.5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-17 11:00:00
fin : 2026-05-17 13:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Les Beaux Jours vous invitent à un moment gourmand et convivial autour d’un généreux buffet brunch. Entre saveurs sucrées et salées, profitez d’un rendez-vous chaleureux à partager en famille ou entre amis dans une ambiance détendue et gourmande. Réservation conseillée.Tout public
12.5 .
34 rue de la Tour Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 57 08 10 90
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English :
Les Beaux Jours invites you to enjoy a generous buffet brunch. With sweet and savory flavors, enjoy a warm rendezvous with family and friends in a relaxed, gourmet atmosphere. Reservations recommended.
L’événement Brunch Thionville a été mis à jour le 2026-05-07 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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