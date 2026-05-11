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Brunch Thionville

Brunch Thionville

Brunch Thionville dimanche 17 mai 2026.

Adresse : 34 rue de la Tour

Ville : 57100 Thionville

Département : Moselle

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 12.5 Tarif enfant

Thionville

Brunch

34 rue de la Tour Thionville Moselle

Tarif : – – EUR
12.5
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-17 11:00:00
fin : 2026-05-17 13:00:00

Date(s) :
2026-05-17

Les Beaux Jours vous invitent à un moment gourmand et convivial autour d’un généreux buffet brunch. Entre saveurs sucrées et salées, profitez d’un rendez-vous chaleureux à partager en famille ou entre amis dans une ambiance détendue et gourmande. Réservation conseillée.Tout public
12.5  .

34 rue de la Tour Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 57 08 10 90 

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English :

Les Beaux Jours invites you to enjoy a generous buffet brunch. With sweet and savory flavors, enjoy a warm rendezvous with family and friends in a relaxed, gourmet atmosphere. Reservations recommended.

L’événement Brunch Thionville a été mis à jour le 2026-05-07 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME

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