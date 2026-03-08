Thionville

Dolce Vita Rencontres et dédicaces

1 place André Malraux Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-16 14:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Qu’elles soient autrices, actrices ou cuisinières, Serena Giuliano, Eleonora Galosso et Luana Belmondo ont toutes l’Italie au coeur. C’est pourquoi Thionville Commerce a souhaité les inviter en ouverture de sa Quinzaine italienne 2026 pour une Giornata delle Donne une journée entièrement dédiée aux femmes.

Puzzle aura donc l’immense plaisir de les accueillir pour une rencontre féministe aux saveurs de l’Italie.Tout public

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1 place André Malraux Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 80 17 30 puzzle@mairie-thionville.fr

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English :

Whether authors, actresses or chefs, Serena Giuliano, Eleonora Galosso and Luana Belmondo all have Italy at heart. That’s why Thionville Commerce wanted to invite them to open its Italian Fortnight 2026 with a Giornata delle Donne: a day entirely dedicated to women.

Puzzle will be delighted to welcome them for a feminist encounter with a taste of Italy.

L’événement Dolce Vita Rencontres et dédicaces Thionville a été mis à jour le 2026-04-14 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME