Thionville

Marché des créateurs de la Fête des Mères

34 rue de la Tour Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-30 11:00:00

fin : 2026-05-30 19:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Une 3ème édition pour notre marché des créateurs !

Après deux rendez-vous à succès, un nouveau marché des créateurs est organisé aux Beaux Jours… la veille de la fête des mères ! L’occasion parfaite pour trouver un cadeau unique et qui a du sens

Rencontrez les artisans de notre région et leurs créations faites main.

Au programme bijoux, créations textiles et florales ou encore savons et bougies le paradis des idées cadeaux pour la fête des mères !Tout public

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34 rue de la Tour Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 57 08 10 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A 3rd edition for our creators’ market!

After two successful events, a new designer market is being organized at Les Beaux Jours? on the eve of Mother’s Day! The perfect opportunity to find a unique and meaningful gift!

Meet local artisans and their handmade creations.

From jewelry, textile and floral creations to soaps and candles, it’s a Mother’s Day gift idea paradise!

L’événement Marché des créateurs de la Fête des Mères Thionville a été mis à jour le 2026-05-23 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME