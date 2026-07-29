Pique-nique sonore et ciné plein air Thionville
mercredi 19 août 2026 · Thionville
Informations pratiques
Thionville
Pique-nique sonore et ciné plein air
50 Rue du Donjon Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-08-19 18:00:00
fin : 2026-08-19 22:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Venez en famille, entre amis ou seul et apportez votre pique-nique.
On s’occupe de la musique chillout.
La soirée continue avec la projection en plein air du film Dragons.
Buvette sur place
En cas de pluie, l’événement sera reporté.Tout public
0 .
50 Rue du Donjon Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 34 29 13 contact@centresaintmichel.fr
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English :
Come with your family, friends, or on your own, and bring a picnic.
We’ll take care of the chillout music.
The evening continues with an outdoor screening of the movie *Dragons*.
Refreshments available on site
In case of rain, the event will be postponed.
L’événement Pique-nique sonore et ciné plein air Thionville a été mis à jour le 2026-07-23 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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