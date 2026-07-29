Informations pratiques

Thionville

Pique-nique sonore et ciné plein air

50 Rue du Donjon Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-08-19 18:00:00

fin : 2026-08-19 22:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Venez en famille, entre amis ou seul et apportez votre pique-nique.

On s’occupe de la musique chillout.

La soirée continue avec la projection en plein air du film Dragons.

Buvette sur place

En cas de pluie, l’événement sera reporté.Tout public

0 .

50 Rue du Donjon Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 34 29 13 contact@centresaintmichel.fr

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English :

Come with your family, friends, or on your own, and bring a picnic.

We’ll take care of the chillout music.

The evening continues with an outdoor screening of the movie *Dragons*.

Refreshments available on site

In case of rain, the event will be postponed.

L’événement Pique-nique sonore et ciné plein air Thionville a été mis à jour le 2026-07-23 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME