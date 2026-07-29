Concert Rebellion Thionville

Informations pratiques

Thionville

Concert Rebellion

50 Rue du Donjon Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-07-29 17:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Après trois programmes s’intéressant aux musiques populaires et leurs relations avec les musique savantes en Irlande, Ecosse, Suède et Norvège, The Curious Bards explore maintenant ces liaisons étroites au sein même de l’œuvre d’un des plus grands compositeurs anglais du XVIIe siècle Henry Purcell. En parcourant sa production musicale profane, il apparait sans conteste qu’il connaissait nécessairement les musiques populaires qui l’entouraient. Ces influences se retrouvent dans son talent pour l’écriture des pièces à danser, destinées au théâtre ( incidental music ) ou encore à l’opéra. Certains airs ainsi que de nombreuses songs ne sont pas en reste de cette influence populaire chantées par la mezzo-soprano invitée pour l’occasion, Ilektra Platiopoulou. En faisant ce léger pas de côté en direction de la musique savante, The Curious Bards apporte un éclairage totalement inédit sur un compositeur pluriel, davantage reconnu aujourd’hui pour ses opéras et semi-opéras que pour son génie populaire pourtant incontestable.

En amont du concert, rendez-vous à 15 heures pour une conférence patrimoniale de Bruno Touveron, Directeur du Patrimoine de la Ville de Thionville.Tout public

25 .

50 Rue du Donjon Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 70 adagio@mairie-thionville.fr

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English :

After three episodes exploring popular music and its connections to art music in Ireland, Scotland, Sweden, and Norway, The Curious Bards now explores these close connections within the very work of one of the greatest English composers of the 17th century: Henry Purcell. A review of his secular musical output makes it clear that he was undoubtedly familiar with the folk music of his time. These influences are evident in his talent for writing dance pieces, music for the theater (“incidental music”), and even opera. Certain melodies, as well as numerous “songs,” are also marked by this folk influence, sung by the mezzo-soprano invited for the occasion, Ilektra Platiopoulou. By taking this slight detour toward art music, The Curious Bards shed a completely new light on a multifaceted composer, who is better known today for his operas and semi-operas than for his undeniably popular genius.

Prior to the concert, join us at 3:00 p.m. for a heritage lecture by Bruno Touveron, Director of Heritage for the City of Thionville.

L’événement Concert Rebellion Thionville a été mis à jour le 2026-07-23 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME