Ciné-culte L’Histoire sans fin Thionville

Informations pratiques

Thionville

Ciné-culte L’Histoire sans fin

63 boulevard Foch Thionville Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-01 14:30:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Falkor, Artax et Atreyu vous attendent pour ce sixième ciné-culte !

Entraîné dans un monde fantastique, un jeune garçon apprend à vivre ses rêves. Par Wolfgang Petersen, un film d’ heroic fantasy qui a bercé des générations d’enfants.

Solitaire, Bastien, 10 ans, vit avec son père depuis que sa mère est morte. En route un matin pour le collège, il est pris en chasse par trois condisciples résolus à le racketter. Parvenant à leur échapper au terme d’une éprouvante course-poursuite, le jeune garçon trouve refuge dans une librairie. Malgré l’injonction du propriétaire de se tenir éloigné d’un livre de sa boutique, Bastien parvient à s’en emparer en cachette. Filant jusqu’au grenier de son école, il en entame la lecture. Le monde de Fantasia s’ouvre alors à lui, univers étonnant peuplé d’une multitude de créatures étranges que le Néant menace de faire disparaître. À moins que l’intrépide Atreyu ne parvienne à empêcher le pire…Tout public

.

63 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 34 cinema.scala@mairie-thionville.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Falkor, Artax, and Atreyu are waiting for you for this sixth cult classic !

Transported into a fantasy world, a young boy learns to live out his dreams. Directed by Wolfgang Petersen, this heroic fantasy film has captivated generations of children.

A loner, 10-year-old Bastian has been living with his father since his mother died. One morning on his way to school, he is chased by three classmates determined to extort money from him. Managing to escape them after a grueling chase, the young boy finds refuge in a bookstore. Despite the owner’s warning to stay away from a particular book in his shop, Bastien manages to secretly take it. He dashes off to his school’s attic and begins reading it. The world of Fantasia then opens up to him—an astonishing universe populated by a multitude of strange creatures that the Void threatens to wipe out. Unless the intrepid Atreyu manages to prevent the worst from happening…

L’événement Ciné-culte L’Histoire sans fin Thionville a été mis à jour le 2026-07-23 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME