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AGENDA · Flavignac

31ième fête du cidre Salle des fêtes Flavignac

dimanche 18 octobre 2026 · Salle des fêtes · Flavignac

31ième fête du cidre Salle des fêtes Flavignac

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
2 place de Dietenhofen
Ville
87230 Flavignac
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit

Flavignac

31ième fête du cidre

Salle des fêtes 2 place de Dietenhofen Flavignac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 08:00:00
fin : 2026-10-18 18:00:00

Date(s) :
2026-10-18

Participer à la 31ième édition de la traditionnelle Fête du Cidre à Flavignac !
Programmation à venir ! Venez nombreux !
Feu d’artifice à la tombée de la nuit !   .

Salle des fêtes 2 place de Dietenhofen Flavignac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 39 11 14 

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English : 31ième fête du cidre

L’événement 31ième fête du cidre Flavignac a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus