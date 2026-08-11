31ième fête du cidre Salle des fêtes Flavignac
dimanche 18 octobre 2026 · Salle des fêtes · Flavignac
Informations pratiques
Flavignac
31ième fête du cidre
Salle des fêtes 2 place de Dietenhofen Flavignac Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 08:00:00
fin : 2026-10-18 18:00:00
Date(s) :
2026-10-18
Participer à la 31ième édition de la traditionnelle Fête du Cidre à Flavignac !
Programmation à venir ! Venez nombreux !
Feu d’artifice à la tombée de la nuit ! .
Salle des fêtes 2 place de Dietenhofen Flavignac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 39 11 14
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English : 31ième fête du cidre
L’événement 31ième fête du cidre Flavignac a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus