31ième fête du cidre Salle des fêtes Flavignac

Informations pratiques

Flavignac

31ième fête du cidre

Salle des fêtes 2 place de Dietenhofen Flavignac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 08:00:00

fin : 2026-10-18 18:00:00

Date(s) :

2026-10-18

Participer à la 31ième édition de la traditionnelle Fête du Cidre à Flavignac !

Programmation à venir ! Venez nombreux !

Feu d’artifice à la tombée de la nuit ! .

Salle des fêtes 2 place de Dietenhofen Flavignac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 39 11 14

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English : 31ième fête du cidre

L’événement 31ième fête du cidre Flavignac a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus