32. Coupe des paysagistes de Saxe-Anhalt, Elbauenpark Magdeburg, Magdeburg

32. Coupe des paysagistes de Saxe-Anhalt Samedi 6 juin, 09h00 Elbauenpark Magdeburg

Les prix d’entrée au parc des éoliennes sont applicables : billet journalier à partir de 6 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Les apprentis des entreprises de jardinage et d’aménagement paysager en Saxe-Anhalt viennent dans ce Concours se comparer les uns aux autres afin d’identifier les meilleurs talents de leur profession. Dans des équipes composées de deux personnes, les apprentis sont confrontés à différents défis : ils doivent reconnaître des plantes typiques du jardinage et de l’aménagement paysager, démontrer leur habileté artisanale dans l’utilisation de la grande technique et montrer leurs compétences à la station d’arpentage. Le point culminant est la conception horticole d’une surface d’environ 12 m2 avec la devise de cette année « Le chemin est l’objectif ».

Les visiteurs ainsi que les jardiniers amateurs intéressés peuvent partir de 09h00 à 16h00. Regarder par-dessus l’épaule des futurs professionnels de GaLaBau et en même temps précieux Conseils pour votre jardin emporter.

Plus d’informations sur https://www.galabau-sachsen-anhalt.de/

Elbauenpark Magdeburg Tessenowstraße 7, 39114 Magdeburg Magdeburg 39114 Herrenkrug Sachsen-Anhalt +49 391 8861-0 https://www.elbauenpark.de http://www.gartentraeume-sachsen-anhalt.de [{« link »: « https://www.galabau-sachsen-anhalt.de/ »}]

Les apprentis des entreprises de jardinage et d’aménagement paysager en Saxe-Anhalt s’affrontent dans ce concours professionnel sur 4 stations afin d’identifier les meilleurs jeunes talents de leur pr

© Christian Habel