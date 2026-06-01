Le jardin d’idées de Gaby = laissez-vous inspirer, Gaby ́s Ideen-Garten, Magdeburg

Le jardin d’idées de Gaby = laissez-vous inspirer 5 – 7 juin Gaby ́s Ideen-Garten

Nous nous réjouissons d’un don pour l’hospice des enfants de la fondation Pfeiffer, inscription réservée aux groupes de 10 personnes ou plus sous le numéro 0152-28727170.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Notre jardin de 2 500 m2 est après les Directives de « Nature dans le jardin » est cultivé et géré de la même manière. Vous pouvez explorer un grand « hôtel à insectes », des nichoirs, des coins de bois mort mais aussi des oasis florissants. En tant que jardin d’exposition, nous proposons de nombreux sièges magnifiques, des axes de vue intéressants et des pièces de jardin exceptionnellement aménagées, par exemple avec une cuisine anglaise. Ruines, fontaine, pavillon de thé ainsi que des objets décoratifs trouvés dans un marché aux puces.

Mais il y a aussi des spécialités culinaires dans le Jardin indépendant beaucoup à voir – environ 100 variétés. Tomates, parfois cultivées en serre, divers raisins, kiwi et figues, asperges vertes, grands potagers, arbres fruitiers partiellement anciens ainsi que l’assortiment standard de légumes/arbustes. Les roses ramblées, un cactus résistant à l’hiver et un chariot de cirque sont des points forts.

Gaby ́s Ideen-Garten Vehlitzer Straße 12, 39114 Magdeburg Magdeburg 39114 Cracau Sachsen-Anhalt 0152-28727170

Un jardin pour le bien-être des jeunes et des moins jeunes, où les yeux après chaque détour voient une surprise et s’émerveillent de ce que l’on peut faire avec un jardin. Laissez-vous enchanter et pr

© Michael Fitzke