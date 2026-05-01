Saint-Eugène

32e Marche des Pierres qui Croulent

Salle des Fêtes Saint-Eugène Saône-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 08:00:00

fin : 2026-05-10 15:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Découvrez les paysages magnifiques de Saint-Eugène. Pour randonneur chevronné ou simple amateur de balades en pleine nature. Trois parcours au choix 6 km pour une balade tranquille, 10 km pour s’évader, ou 20 km pour le défi sportif. Ravitaillements gourmands.

Convivialité garantie un café vous est offert au départ pour bien commencer la journée. Ravitaillements gourmands 3 pauses prévues sur les circuits de 10 et 20 km pour reprendre des forces (inclus dans l’inscription). Récompense à l’arrivée un menu complet vous attend pour clôturer cette belle expérience dans la bonne humeur (achat sur place). .

Salle des Fêtes Saint-Eugène 71320 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 21 10 05

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English : 32e Marche des Pierres qui Croulent

L’événement 32e Marche des Pierres qui Croulent Saint-Eugène a été mis à jour le 2026-04-30 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)