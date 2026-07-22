32ème édition de l’Oktoberfest Schwindratzheim
vendredi 2 octobre 2026 · Schwindratzheim
Informations pratiques
Schwindratzheim
32ème édition de l’Oktoberfest
Route de Mutzenhouse Schwindratzheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-02 20:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-02
Un week-end organisé par le football club de Schwindratzheim sous le signe de l’Oktobefest vous attend à la salle polyvalente du village ! Vendredi soir, ambiance bavaroise avec DJ Nico et DJ Von der Alm, samedi soir c’est l’orchestre Stereo et DJ Nico qui animent la soirée !
Restauration et buvette sur place. Réservation fortement conseillée. .
Route de Mutzenhouse Schwindratzheim 67270 Bas-Rhin Grand Est +33 7 82 00 18 21 fetefcs23@gmail.com
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English :
L’événement 32ème édition de l’Oktoberfest Schwindratzheim a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg
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