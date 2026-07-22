Informations pratiques

Schwindratzheim

32ème édition de l’Oktoberfest

Route de Mutzenhouse Schwindratzheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-02 20:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-02

Un week-end organisé par le football club de Schwindratzheim sous le signe de l’Oktobefest vous attend à la salle polyvalente du village ! Vendredi soir, ambiance bavaroise avec DJ Nico et DJ Von der Alm, samedi soir c’est l’orchestre Stereo et DJ Nico qui animent la soirée !

Restauration et buvette sur place. Réservation fortement conseillée. .

Route de Mutzenhouse Schwindratzheim 67270 Bas-Rhin Grand Est +33 7 82 00 18 21 fetefcs23@gmail.com

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English :

L’événement 32ème édition de l’Oktoberfest Schwindratzheim a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg