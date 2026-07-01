32èmes Foulées Vertes Verton
samedi 25 juillet 2026 · Verton
Informations pratiques
Verton
32èmes Foulées Vertes
Verton Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
à 17h00
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5km 10km départ unique à 17h00
Dotations de plus de 1000€
Inscriptions uniquement sur Adeorun
En prologue, à partir de 15h00 Courir d’abord 1km pour les 4/14 ans (inscriptions gratuites sur place à partir de 14h00)
Organisées par le Comité des Fêtes avec le soutien de la Commune de Verton .
Verton 62180 Pas-de-Calais Hauts-de-France
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English :
L’événement 32èmes Foulées Vertes Verton a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de Rang-du-Fliers