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AGENDA · Verton

32èmes Foulées Vertes Verton

samedi 25 juillet 2026 · Verton

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Ville
62180 Verton
Département
Pas-de-Calais
Tarif

Verton

32èmes Foulées Vertes

Verton Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

à 17h00
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5km 10km départ unique à 17h00

Dotations de plus de 1000€
Inscriptions uniquement sur Adeorun

En prologue, à partir de 15h00 Courir d’abord 1km pour les 4/14 ans (inscriptions gratuites sur place à partir de 14h00)

Organisées par le Comité des Fêtes avec le soutien de la Commune de Verton   .

Verton 62180 Pas-de-Calais Hauts-de-France  

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English :

L’événement 32èmes Foulées Vertes Verton a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de Rang-du-Fliers