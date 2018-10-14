33e Boucles Lionnaises Erdre-en-Anjou
dimanche 13 septembre 2026 · Erdre-en-Anjou
Informations pratiques
Erdre-en-Anjou
33e Boucles Lionnaises
Salle Emile Joulain Erdre-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 07:30:00
fin : 2026-09-13 10:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Randonnée pédestre, cyclo et VTT, organisée par l’association du Cyclo Tourisme Lionnais.
Initialement prévue le dimanche 19 avril 2026, la 33ème édition des Boucles Lionnaises, une manifestation conviviale et sportive ouverte à tous se déroulera le dimanche 13 septembre 2026.
Au programme
Randonnées pédestres (10/14/18 km)
VTT (32/54 km)
Vélo route (40/57/80km)
Gravel (65km)
Inscriptions sur place de 7h30 à 10h à la salle Emile Joulain
Ravitaillement prévu sur tous les parcours / rafraichissement à l’arrivée .
Salle Emile Joulain Erdre-en-Anjou 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 44 02 77 57
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English :
Hiking, cycling and mountain biking organized by the Cyclo Tourisme Lionnais association.
L’événement 33e Boucles Lionnaises Erdre-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme Anjou bleu
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