Informations pratiques

Erdre-en-Anjou

Habille-toi, on sort ! Superjazz Women cie Frasque

Théâtre de la Pouëze Erdre-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 20:30:00

fin : 2026-11-06

Date(s) :

2026-11-06

Conférence concert Matrimoine du Jazz par la compagnie Frasque, le vendredi 06 novembre à 20h30, au Théâtre de la Pouëze.

Conférence concert Matrimoine du Jazz

Terry Pollard, Mary Lou Williams, Mary Osborne, Melba Liston, Dolly Jones, Vi Redd, Carla Bley, Melissa Aldana…

Vous connaissez ? À quelques exceptions près, l’histoire du jazz n’a retenu que des noms masculins, laissant dans l’ombre nombre de musiciennes productives et audacieuses.

Super Jazz Women invite à relire l’histoire à travers des portraits de femmes qui, pour exister, ont souvent fait preuve de super pouvoirs . Des musiciennes libres et talentueuses qui pourraient bien inspirer celles (et ceux !) de demain. Chloé Cailleton et Guillaume Hazebrouck partagent leur passion pour ces musiciennes trop méconnues, ponctués de moments musicaux et d’extraits vidéo. Ils nous transmettent leur goût pour les univers singuliers de la pianiste Geri Allen ou Mary Halvorson, leur plaisir face à la virtuosité des pianistes Hazel Scott ou Terry Pollard, leur admiration pour la richesse de l’œuvre de Mary Lou Williams ou Carla Bley… .

Théâtre de la Pouëze Erdre-en-Anjou 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

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English :

Matrimoine du Jazz lecture-concert by the Frasque theater company, Friday, November 6, at 8:30 p.m., at the Théâtre de la Pouze.

L’événement Habille-toi, on sort ! Superjazz Women cie Frasque Erdre-en-Anjou a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme Anjou bleu