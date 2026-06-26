Je pêche mes premiers poissons Brain sur Longuenée Place du parc Erdre-en-Anjou jeudi 20 août 2026.

Erdre-en-Anjou

Je pêche mes premiers poissons Brain sur Longuenée

Place du parc Brain sur Longuenée Erdre-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 09:30:00

fin : 2026-08-20 12:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Animation je pêche mes premiers poissons, proposée le 20 août 2026 à Brain-sur-Longuenée.

Venez découvrir les joies de la pêche lors d’une animation ludique. Apprenez les bases, ressentez l’excitation de votre première prise et repartez avec des souvenirs inoubliables !

Activité ouverte aux enfants (à partir de 6 ans) et aux adultes.

Le matériel et le droit de pêche sont fournis.

Carte de pêche offerte pour les moins de 12 ans à l’issue de l’animation. .

Place du parc Brain sur Longuenée Erdre-en-Anjou 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 87 57 09

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English :

Activity: I Catch My First Fish, scheduled for August 20, 2026, in Brain-sur-Longuenée.

L’événement Je pêche mes premiers poissons Brain sur Longuenée Erdre-en-Anjou a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Anjou bleu