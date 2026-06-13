Les P’tites Pépites Dans le cocon de la forêt Vern d’Anjou (Erdre en Anjou) Erdre-en-Anjou jeudi 27 août 2026.

Erdre-en-Anjou

Les P’tites Pépites Dans le cocon de la forêt Vern d’Anjou (Erdre en Anjou)

Forêt humide et secrète Erdre-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 20:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Dans le cadre des P’tites Pépites organisées par l’Office de Tourisme de l’Anjou bleu, Balade crépusculaire sensible aux papillons, à Vern d’Anjou.

Balade crépusculaire sensible aux papillons pour vivre un temps à la tombée de la nuit en mettant tous ces sens en éveil et découvrir plus particulièrement les papillons qui volent à ce moment de la journée. Toutes les deux animatrices nature sur le territoire de l’Anjou Bleu, Nathalie de Dans la Hutte du Castor et Amélie de l’Appel du Végétal vous proposent un temps de découverte autour de la biodiversité locale. Durant leurs sorties, elles font résonner leurs complémentarités pour faire vivre aux participants une expérience de contact direct avec le dehors, le sauvage et toutes ces richesses naturelles insoupçonnées.

Jeudi 27 août RDV 19h45 pour un départ de balade à 20h

Durée 2h

5€ participant

Réservation obligatoire (attention jauge limitée). .

Forêt humide et secrète Erdre-en-Anjou 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

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English :

As part of the P’tites Pépites program organized by the Anjou Bleu Tourist Office, butterfly-sensitive twilight stroll in Vern d’Anjou.

L’événement Les P’tites Pépites Dans le cocon de la forêt Vern d’Anjou (Erdre en Anjou) Erdre-en-Anjou a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme Anjou bleu