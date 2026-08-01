Randonnée Cavaliers et Attelages Vern-d’Anjou (Erdre en Anjou) Erdre-en-Anjou
dimanche 30 août 2026 · Erdre-en-Anjou
Informations pratiques
Erdre-en-Anjou
Randonnée Cavaliers et Attelages Vern-d’Anjou (Erdre en Anjou)
La Chouaneterie Erdre-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 09:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Randonnée Cavaliers et Attelages à Vern-d’Anjou organisée par les Attelages et Cavaliers des Sources De L’Erdre, le 30 août 2026.
Randonnée Cavaliers et Attelages à Vern-d’Anjou organisée par les Attelages et Cavaliers des Sources De L’Erdre, le 30 août 2026, au départ de la Chouaneterie.
Circuit fléché d’environ 25km avec une pause à mi-parcours.
Tarif de la randonnée 6€ et possibilité de réserver son repas à 14€ par personne.
Fin des inscriptions le 15 août. .
La Chouaneterie Erdre-en-Anjou 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 69 95 20 33 contact.acse49@gmaisl.com
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English :
Horseback Riding and Carriage Ride in Vern-d’Anjou, organized by the Attelages et Cavaliers des Sources de l’Erdre, on August 30, 2026.
L’événement Randonnée Cavaliers et Attelages Vern-d’Anjou (Erdre en Anjou) Erdre-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de tourisme Anjou bleu