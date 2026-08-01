Informations pratiques

Erdre-en-Anjou

Randonnée Cavaliers et Attelages Vern-d’Anjou (Erdre en Anjou)

La Chouaneterie Erdre-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 09:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Randonnée Cavaliers et Attelages à Vern-d’Anjou organisée par les Attelages et Cavaliers des Sources De L’Erdre, le 30 août 2026.

Randonnée Cavaliers et Attelages à Vern-d’Anjou organisée par les Attelages et Cavaliers des Sources De L’Erdre, le 30 août 2026, au départ de la Chouaneterie.

Circuit fléché d’environ 25km avec une pause à mi-parcours.

Tarif de la randonnée 6€ et possibilité de réserver son repas à 14€ par personne.

Fin des inscriptions le 15 août. .

La Chouaneterie Erdre-en-Anjou 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 69 95 20 33 contact.acse49@gmaisl.com

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English :

Horseback Riding and Carriage Ride in Vern-d’Anjou, organized by the Attelages et Cavaliers des Sources de l’Erdre, on August 30, 2026.

L’événement Randonnée Cavaliers et Attelages Vern-d’Anjou (Erdre en Anjou) Erdre-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de tourisme Anjou bleu