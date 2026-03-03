33ème Limotoys bourse aux jouets anciens et de collection Rue Frédéric Legrand Feytiat

33ème Limotoys bourse aux jouets anciens et de collection

Rue Frédéric Legrand Espace George Brassens Feytiat Haute-Vienne

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

2026-03-08

Autos miniatures anciennes et de collection, jouets en tôle, jouets des années 80, train, figurines, poupées, Légo, etc… ce sera la parade du jouet ancien. Une centaine d’exposants seront présents. 350 mètres de tables d’exposition. Plus de 110 exposants et des jouets multiples et variés, pour tous les collectionneurs, quel que soit leur âge !

Point restauration.

Grands parkings gratuits aux abords. .

Rue Frédéric Legrand Espace George Brassens Feytiat 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 97 96 67 philau87@gmail.com

