Phaffans

34ème EXPOSITION DE PEINTURE PHAFFANS

Centre de loisirs Phaffans Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-08

Date(s) :

2026-06-06

34éme EXPOSITION DE PEINTURE

CENTRE DE LOISIRS 90150 PHAFFANS

14 élèves de l’atelier de peinture de l’ASCS DE PHAFFANS sont ravis de vous présenter leurs oeuvres.

Une exposition haute en couleurs, aux thèmes variés, où se mêlent aquarelle, acrylique, huile et graphisme.

Une seconde exposition dans l’exposition vous permettra au détour de votre visite de vous perdre dans un autre univers où l’insignifant devient signifiant.

Rendez vous donc samedi 6juin (14h à 19h) dimanche 7 juin( 10h/12h et 14h/18h) ou lundi 8 juin(9h à 11h30)

Vernissage de l’exposition samedi 6 à 18h

Entrée libre.

Merci d’avance pour votre soutien. .

Centre de loisirs Phaffans 90150 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 11 40 86 courbot.brigitte@wanadoo.fr

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English : 34ème EXPOSITION DE PEINTURE PHAFFANS

L’événement 34ème EXPOSITION DE PEINTURE PHAFFANS Phaffans a été mis à jour le 2026-05-18 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)