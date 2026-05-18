34ème EXPOSITION DE PEINTURE PHAFFANS Phaffans
34ème EXPOSITION DE PEINTURE PHAFFANS Phaffans samedi 6 juin 2026.
Phaffans
34ème EXPOSITION DE PEINTURE PHAFFANS
Centre de loisirs Phaffans Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-08
Date(s) :
2026-06-06
34éme EXPOSITION DE PEINTURE
CENTRE DE LOISIRS 90150 PHAFFANS
14 élèves de l’atelier de peinture de l’ASCS DE PHAFFANS sont ravis de vous présenter leurs oeuvres.
Une exposition haute en couleurs, aux thèmes variés, où se mêlent aquarelle, acrylique, huile et graphisme.
Une seconde exposition dans l’exposition vous permettra au détour de votre visite de vous perdre dans un autre univers où l’insignifant devient signifiant.
Rendez vous donc samedi 6juin (14h à 19h) dimanche 7 juin( 10h/12h et 14h/18h) ou lundi 8 juin(9h à 11h30)
Vernissage de l’exposition samedi 6 à 18h
Entrée libre.
Merci d’avance pour votre soutien. .
Centre de loisirs Phaffans 90150 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 11 40 86 courbot.brigitte@wanadoo.fr
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English : 34ème EXPOSITION DE PEINTURE PHAFFANS
L’événement 34ème EXPOSITION DE PEINTURE PHAFFANS Phaffans a été mis à jour le 2026-05-18 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)