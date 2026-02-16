A la Recherche du Doudou Théâtre de Marionnettes de Belfort Belfort
A la Recherche du Doudou Théâtre de Marionnettes de Belfort 30B Rue Jean de La Fontaine Belfort Territoire de Belfort débute le Début : 2026-02-16 14:30:00 2026-02-16
Le Papier. prend la Parole Théâtre de Marionnettes de Belfort 30 Bis Rue Jean de la Fontaine Belfort Territoire de Belfort débute le Début : 2026-02-19 15:30:00 2026-02-19
Carnaval d'Offemont Cour de l'école du Martinet 21 Rue Aristide Briand Offemont Territoire de Belfort 2026-02-18 14:00:00 2026-02-18
Ciné-goûter Place Jean Moulin Médiathèque de Bavilliers Bavilliers Territoire de Belfort 2026-02-18 16:00:00 2026-02-18
Yoga enfant famille La Pause Bien-être Brebotte Territoire de Belfort 2026-02-18 16:30:00 2026-02-18
Après-midi cocooning avec Nicolas Donzé La Pause Bien-être 7 Rue du Moulin Brebotte Territoire de Belfort 2026-02-21 14:00:00 2026-02-21
Un trésor sous le potager Halle des cinq Fontaines Delle Territoire de Belfort 2026-02-21 20:30:00 2026-02-21
Redouane Bougheraba Belfort Maison du Peuple 1 Place de Gaulle et de la Résistance Belfort Territoire de Belfort débute le Début : 2026-02-24 20:30:00 2026-02-24
OPENVIA Phénomènes, Julie Gouju, Compagnie L’Inesthétique 3 Avenue de l'Espérance Belfort Territoire de Belfort 2026-02-26 19:30:00 2026-02-26
Au bord du vide Espace la savoureuse 7 Rue des Casernes Giromagny Territoire de Belfort débute le Début : 2026-02-27 20:00:00 2026-02-27
Le Jardin Théâtre Louis Jouvet Centre Commercial des 4 as Belfort Territoire de Belfort 2026-02-27 20:30:00 2026-02-27
Atelier danse contemporaine Viadanse 3 Avenue de l'Espérance Belfort Territoire de Belfort 2026-02-28 14:00:00 2026-02-28
Mon joli foulard en Shibori 2 Rue de l'Abattoir Giromagny Territoire de Belfort 2026-02-28 14:00:00 2026-02-28
Marché aux Puces Vieille Ville de Belfort Place d'Armes Belfort Territoire de Belfort 2026-11-01 07:00:00 2026-11-01
VOCALISES Par monts et par vaux Place d'Armes Hôtel de Ville Belfort Territoire de Belfort 2026-03-01 11:00:00 2026-03-01
La Madeleine Proust Belfort Maison du Peuple 1 Place de Gaulle et de la Résistance Belfort Territoire de Belfort débute le Début : 2026-03-01 20:00:00 2026-03-01
Fabrication de nichoirs pour mésanges à Bavilliers Place Jean Moulin Bavilliers Territoire de Belfort 2026-03-04 09:00:00 2026-03-04
Les Petites Marionnettes à Gaine Théâtre de Marionnettes de Belfort 30B Rue Jean de La Fontaine Belfort Territoire de Belfort débute le Début : 2026-03-04 10:00:00 2026-03-04
Vive le sport ! The Freshman Foyer rural 20 rue de Masevaux Rougemont-le-Château Territoire de Belfort 2026-03-06 18:30:00 2026-03-06
Yves Jamait Belfort Maison du Peuple 1 Place de la Résistance Belfort Territoire de Belfort débute le Début : 2026-03-07 20:00:00 2026-03-07