Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Mélanie Lesage en apéro-concert Poudrière Belfort

Mélanie Lesage en apéro-concert Poudrière Belfort jeudi 4 juin 2026.

Lieu : Poudrière

Adresse : 7 Avenue du Général Sarrail

Ville : 90000 Belfort

Département : Territoire de Belfort

Début : jeudi 4 juin 2026

Fin : jeudi 4 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 0 0 Tarif réduit Tarif abonné

Belfort

Mélanie Lesage en apéro-concert

Poudrière 7 Avenue du Général Sarrail Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif réduit
Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 18:30:00
fin : 2026-06-04

Date(s) :
2026-06-04

Rendez-vous le jeudi 4 juin pour le prochain apéro-concert organisé à La Poudrière ! L’occasion de déguster des planches apéro et de profiter d’un concert pop folk avec Mélanie Lesage.   .

Poudrière 7 Avenue du Général Sarrail Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mélanie Lesage en apéro-concert

L’événement Mélanie Lesage en apéro-concert Belfort a été mis à jour le 2026-04-30 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

À voir aussi à Belfort (Territoire de Belfort)