Mélanie Lesage en apéro-concert Poudrière Belfort

Belfort

Mélanie Lesage en apéro-concert

Poudrière 7 Avenue du Général Sarrail Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif réduit

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 18:30:00

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-04

Rendez-vous le jeudi 4 juin pour le prochain apéro-concert organisé à La Poudrière ! L’occasion de déguster des planches apéro et de profiter d’un concert pop folk avec Mélanie Lesage. .

Poudrière 7 Avenue du Général Sarrail Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

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English : Mélanie Lesage en apéro-concert

L’événement Mélanie Lesage en apéro-concert Belfort a été mis à jour le 2026-04-30 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)