Mélanie Lesage en apéro-concert Poudrière Belfort
Mélanie Lesage en apéro-concert Poudrière Belfort jeudi 4 juin 2026.
Belfort
Mélanie Lesage en apéro-concert
Poudrière 7 Avenue du Général Sarrail Belfort Territoire de Belfort
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif réduit
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 18:30:00
fin : 2026-06-04
Date(s) :
2026-06-04
Rendez-vous le jeudi 4 juin pour le prochain apéro-concert organisé à La Poudrière ! L’occasion de déguster des planches apéro et de profiter d’un concert pop folk avec Mélanie Lesage. .
Poudrière 7 Avenue du Général Sarrail Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
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English : Mélanie Lesage en apéro-concert
L’événement Mélanie Lesage en apéro-concert Belfort a été mis à jour le 2026-04-30 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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