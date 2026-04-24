Atelier Photo Polaroïd et transfert, par Féebrile Imaginarium Belfort
Atelier Photo Polaroïd et transfert, par Féebrile Imaginarium Belfort mardi 26 mai 2026.
Belfort
Atelier Photo Polaroïd et transfert, par Féebrile
Imaginarium 12 Rue Général Lecourbe Belfort Territoire de Belfort
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 18:30:00
fin : 2026-05-26 20:30:00
Date(s) :
2026-05-26
Avec Féebrile pratiquez la technique du transfert d’émulsion Polaroïd !
Durant l’atelier vous prendrez des photos Polaroïd du sujet de votre choix
avec les différents appareils mis à disposition par l’artiste, puis vous choisirez
et apprendrez à transférer une des images sur papier aquarelle. .
Imaginarium 12 Rue Général Lecourbe Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 36 40 59 79 sophie@limaginarium-belfort.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Photo Polaroïd et transfert, par Féebrile
L’événement Atelier Photo Polaroïd et transfert, par Féebrile Belfort a été mis à jour le 2026-04-24 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Belfort (Territoire de Belfort)
- Mai à Vélo 2026, ASCEE 90, Belfort 1 mai 2026
- Tour des Forts EST Belfort Territoire de Belfort 1 mai 2026
- Promenade de la forêt du Mont Belfort Territoire de Belfort 1 mai 2026
- Circuit Bartholdi Sur la trace des lions Belfort Territoire de Belfort 1 mai 2026
- Espace vtt Belfort Territoire de Belfort 1 mai 2026