Atelier Photo Polaroïd et transfert, par Féebrile Imaginarium Belfort

Belfort

Atelier Photo Polaroïd et transfert, par Féebrile

Imaginarium 12 Rue Général Lecourbe Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 18:30:00

fin : 2026-05-26 20:30:00

Date(s) :

2026-05-26

Avec Féebrile pratiquez la technique du transfert d’émulsion Polaroïd !

Durant l’atelier vous prendrez des photos Polaroïd du sujet de votre choix

avec les différents appareils mis à disposition par l’artiste, puis vous choisirez

et apprendrez à transférer une des images sur papier aquarelle. .

Imaginarium 12 Rue Général Lecourbe Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 36 40 59 79 sophie@limaginarium-belfort.fr

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English : Atelier Photo Polaroïd et transfert, par Féebrile

L’événement Atelier Photo Polaroïd et transfert, par Féebrile Belfort a été mis à jour le 2026-04-24 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)