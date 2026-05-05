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Week-end de la musique Poudrière Belfort

Week-end de la musique Poudrière Belfort vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Poudrière

Adresse : Avenue du Général Sarrail

Ville : 90000 Belfort

Département : Territoire de Belfort

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif : Gratuit Gratuit

Belfort

Week-end de la musique

Poudrière Avenue du Général Sarrail Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-19

Rendez-vous pour un week-end d’anniversaire festif gratuit à La Poudrière de Belfort et sur le parking de l’Arsenal, au pied du lion !

Au programme concerts, spectacles jeune public, sets électro, animations, food-trucks, terrasse extérieure… et quelques surprises !   .

Poudrière Avenue du Général Sarrail Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Week-end de la musique

L’événement Week-end de la musique Belfort a été mis à jour le 2026-04-30 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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