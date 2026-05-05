Week-end de la musique Poudrière Belfort
Week-end de la musique Poudrière Belfort vendredi 19 juin 2026.
Belfort
Week-end de la musique
Poudrière Avenue du Général Sarrail Belfort Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-19
Rendez-vous pour un week-end d’anniversaire festif gratuit à La Poudrière de Belfort et sur le parking de l’Arsenal, au pied du lion !
Au programme concerts, spectacles jeune public, sets électro, animations, food-trucks, terrasse extérieure… et quelques surprises ! .
Poudrière Avenue du Général Sarrail Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
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English : Week-end de la musique
L’événement Week-end de la musique Belfort a été mis à jour le 2026-04-30 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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