Bartholdi et le Lion, dans les pas de Jeanne Belfort dimanche 2 août 2026.

Belfort

Bartholdi et le Lion, dans les pas de Jeanne

Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 10:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Vivez l’épopée belfortaine de Bartholdi, sculpteur à la renommée mondiale, en suivant les pas de votre guide qui incarne Jeanne, l’épouse de Frédéric. Pendant la visite, de l’hôtel où il logeât à la terrasse du Lion, Jeanne sculptera la mémoire de son mari, ses projets et mésaventures. Revivez ces moments à travers une expérience hors du temps, instructive et vivante.

A partir de 8 ans. Sur réservation .

Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

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English : Bartholdi et le Lion, dans les pas de Jeanne

L’événement Bartholdi et le Lion, dans les pas de Jeanne Belfort a été mis à jour le 2026-06-05 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)