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SPECTACLE ITINÉRANT Un architecte au service du Roi-Soleil Belfort

SPECTACLE ITINÉRANT Un architecte au service du Roi-Soleil Belfort samedi 8 août 2026.

Adresse : Allée du Souvenir Français

Ville : 90000 Belfort

Département : Territoire de Belfort

Début : samedi 8 août 2026

Fin : samedi 8 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 6 6 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Belfort

SPECTACLE ITINÉRANT Un architecte au service du Roi-Soleil

Allée du Souvenir Français Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 15:00:00
fin : 2026-08-08 16:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Partez en inspection avec Vauban, le célèbre ingénieur de Louis XIV qui a fait de Belfort une véritable citadelle.
Comédien intervenant Christian Waldner.
À partir de 10 ans. Gratuit pour les moins de 18 ans, 6 € pour les adultes.
Sur réservation au 03 84 54 56 40 ou par mail mediationmusees@mairie-belfort.fr   .

Allée du Souvenir Français Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 54 56 40  mediationmusees@mairie-belfort.fr

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English : SPECTACLE ITINÉRANT Un architecte au service du Roi-Soleil

L’événement SPECTACLE ITINÉRANT Un architecte au service du Roi-Soleil Belfort a été mis à jour le 2026-06-18 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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