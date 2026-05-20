De la naissance de l’industrie belfortaine à Techn’hom Belfort
De la naissance de l’industrie belfortaine à Techn’hom Belfort vendredi 14 août 2026.
Belfort
De la naissance de l’industrie belfortaine à Techn’hom
Belfort Territoire de Belfort
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 10:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Invaincue malgré un siège de 103 jours, Belfort en ruine, subit encore la main de fer de l’occupant. Mais la cité symbole de la résistance, va connaître un formidable essor en accueillant les usines haut-rhinoises. Revivez cet épisode au cœur des anciennes cités alsaciennes et découvrez la reconversion de ce site industriel de 110 hectares appelé Techn’Hom.
A partir de 12 ans.
Visite non remboursable, non échangeable. .
Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
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English : De la naissance de l’industrie belfortaine à Techn’hom
L’événement De la naissance de l’industrie belfortaine à Techn’hom Belfort a été mis à jour le 2026-06-05 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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