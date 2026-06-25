LES MERCREDIS DU CHATEAU Belfort mercredi 5 août 2026.

Belfort

LES MERCREDIS DU CHATEAU

Citadelle Batteries Haxo Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 20:00:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-05

Les inconditionnels Mercredis du Château reviennent cette année avec plusieurs dates exclusivement au mois d’août. La Ville de Belfort propose cette année un plateau artistique Jazz de qualité et varié.

5 août AÂMA

15 août JUAN CARLOS ARRECHEA

19 août DNVR

26 août LÉO GELLER

Repli à la Maison du Peuple en cas de pluie. .

Citadelle Batteries Haxo Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

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English : LES MERCREDIS DU CHATEAU

L’événement LES MERCREDIS DU CHATEAU Belfort a été mis à jour le 2026-06-25 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)