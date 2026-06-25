LES MERCREDIS DU CHATEAU Belfort
LES MERCREDIS DU CHATEAU Belfort mercredi 5 août 2026.
Belfort
LES MERCREDIS DU CHATEAU
Citadelle Batteries Haxo Belfort Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 20:00:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-05
Les inconditionnels Mercredis du Château reviennent cette année avec plusieurs dates exclusivement au mois d’août. La Ville de Belfort propose cette année un plateau artistique Jazz de qualité et varié.
5 août AÂMA
15 août JUAN CARLOS ARRECHEA
19 août DNVR
26 août LÉO GELLER
Repli à la Maison du Peuple en cas de pluie. .
Citadelle Batteries Haxo Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
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English : LES MERCREDIS DU CHATEAU
L’événement LES MERCREDIS DU CHATEAU Belfort a été mis à jour le 2026-06-25 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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