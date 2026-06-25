UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

LES MERCREDIS DU CHATEAU Belfort

LES MERCREDIS DU CHATEAU Belfort mercredi 5 août 2026.

Adresse
Citadelle Batteries Haxo
Ville
90000 Belfort
Département
Territoire de Belfort
Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif
Gratuit Gratuit

Belfort

LES MERCREDIS DU CHATEAU

Citadelle Batteries Haxo Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 20:00:00
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-08-05

Les inconditionnels Mercredis du Château reviennent cette année avec plusieurs dates exclusivement au mois d’août. La Ville de Belfort propose cette année un plateau artistique Jazz de qualité et varié.

5 août AÂMA
15 août JUAN CARLOS ARRECHEA
19 août DNVR
26 août LÉO GELLER

Repli à la Maison du Peuple en cas de pluie.   .

Citadelle Batteries Haxo Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : LES MERCREDIS DU CHATEAU

L’événement LES MERCREDIS DU CHATEAU Belfort a été mis à jour le 2026-06-25 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

À voir aussi à Belfort (Territoire de Belfort)