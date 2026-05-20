Visites guidées spéciales rue Xavier Bauer Belfort

Belfort

Visites guidées spéciales

rue Xavier Bauer Citadelle Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21

Ces visites spécifiques reprennent le parcours des visites guidées classiques mais se concentrent sur des périodes définies (Moyen Âge, Révolution et Second Empire).

Assurées par l’équipe de la Citadelle, elles regorgent des surprises et permettent une immersion accrue grâce aux reconstitutions historiques.

Sur réservation

Présentation proposée à l’intérieur et à l’extérieur en fonction des conditions météorologiques. .

rue Xavier Bauer Citadelle Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 54 56 40 mediationmusees@mairie-belfort.fr

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English : Visites guidées spéciales

L’événement Visites guidées spéciales Belfort a été mis à jour le 2026-06-12 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)