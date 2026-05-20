Visites guidées spéciales rue Xavier Bauer Belfort
Visites guidées spéciales rue Xavier Bauer Belfort vendredi 31 juillet 2026.
Belfort
Visites guidées spéciales
rue Xavier Bauer Citadelle Belfort Territoire de Belfort
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21
Ces visites spécifiques reprennent le parcours des visites guidées classiques mais se concentrent sur des périodes définies (Moyen Âge, Révolution et Second Empire).
Assurées par l’équipe de la Citadelle, elles regorgent des surprises et permettent une immersion accrue grâce aux reconstitutions historiques.
Sur réservation
Présentation proposée à l’intérieur et à l’extérieur en fonction des conditions météorologiques. .
rue Xavier Bauer Citadelle Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 54 56 40 mediationmusees@mairie-belfort.fr
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English : Visites guidées spéciales
L’événement Visites guidées spéciales Belfort a été mis à jour le 2026-06-12 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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