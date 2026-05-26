Les mercredis des enfants rue Xavier Bauer Belfort

Belfort

Les mercredis des enfants

rue Xavier Bauer Citadelle Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-07-15

Même les enfants pourront profiter de la Citadelle cet été avec un programme ludique pour les petits ! Lectures sous les murailles, visites, enquêtes et ateliers de médiation assurés par les Musées, attendront nos petits aventuriers.

Sur réservation .

rue Xavier Bauer Citadelle Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

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English : Les mercredis des enfants

L’événement Les mercredis des enfants Belfort a été mis à jour le 2026-06-12 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)