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Les mercredis des enfants rue Xavier Bauer Belfort

Les mercredis des enfants rue Xavier Bauer Belfort mercredi 15 juillet 2026.

Lieu : rue Xavier Bauer

Adresse : Citadelle

Ville : 90000 Belfort

Département : Territoire de Belfort

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Tarif : 6 6 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Belfort

Les mercredis des enfants

rue Xavier Bauer Citadelle Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-07-15

Même les enfants pourront profiter de la Citadelle cet été avec un programme ludique pour les petits ! Lectures sous les murailles, visites, enquêtes et ateliers de médiation assurés par les Musées, attendront nos petits aventuriers.
Sur réservation   .

rue Xavier Bauer Citadelle Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Les mercredis des enfants

L’événement Les mercredis des enfants Belfort a été mis à jour le 2026-06-12 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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