Les mercredis des enfants rue Xavier Bauer Belfort
Les mercredis des enfants rue Xavier Bauer Belfort mercredi 15 juillet 2026.
Belfort
Les mercredis des enfants
rue Xavier Bauer Citadelle Belfort Territoire de Belfort
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-07-15
Même les enfants pourront profiter de la Citadelle cet été avec un programme ludique pour les petits ! Lectures sous les murailles, visites, enquêtes et ateliers de médiation assurés par les Musées, attendront nos petits aventuriers.
Sur réservation .
rue Xavier Bauer Citadelle Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
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English : Les mercredis des enfants
L’événement Les mercredis des enfants Belfort a été mis à jour le 2026-06-12 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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