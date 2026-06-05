Bel’fort en tous sens Belfort
Bel’fort en tous sens Belfort mercredi 15 juillet 2026.
Belfort
Bel’fort en tous sens
Belfort Territoire de Belfort
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 16:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Cette visite ludique et insolite c’est 100% de plaisir. Ici c’est vous l’acteur de la découverte de Belfort par les sens, en tous sens, mais surtout de travers. Craie, miroir, masque, loupe… seront les outils de votre imagination. Cultivez votre âme d’enfant et jouez avec les éléments de notre patrimoine !
A partir de 15 ans. Départ à partir de 6 personnes.
Visite non remboursable, non échangeable. .
Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Bel’fort en tous sens Belfort a été mis à jour le 2026-06-02 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Belfort (Territoire de Belfort)
- Atelier Monotypes aux crayons de couleurs L’imaginarium Belfort 5 juin 2026
- Imaginapuces #6 Rencontre artisane Lu Papeterie L’imaginarium Belfort 7 juin 2026
- VOCALISES Voix d’ange, souffle d’âme Place d’Armes Belfort 7 juin 2026
- Marchés du Territoire Belfort 7 juin 2026
- Babel Place de Gaulle et de la Résistance Belfort 7 juin 2026