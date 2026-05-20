Vendredis Ciné Haxo rue Xavier Bauer Belfort
Vendredis Ciné Haxo rue Xavier Bauer Belfort vendredi 17 juillet 2026.
Belfort
Vendredis Ciné Haxo
rue Xavier Bauer Citadelle de Belfort Belfort Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-07-17
En partenariat avec Cinéma d’Aujourd’hui, les musées et la Citadelle vous accueilleront au cœur des fortifications à la tombée de la nuit avec une programmation variée à l’occasion du Tour de France à Belfort le 17 juillet et en lien avec la thématique des 800 ans ! . Apportez votre couverture, votre chaise et profitez d’un cadre unique sous les étoiles. .
rue Xavier Bauer Citadelle de Belfort Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
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English : Vendredis Ciné Haxo
L’événement Vendredis Ciné Haxo Belfort a été mis à jour le 2026-06-12 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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