Vendredis Ciné Haxo rue Xavier Bauer Belfort

Belfort

Vendredis Ciné Haxo

rue Xavier Bauer Citadelle de Belfort Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-07-17

En partenariat avec Cinéma d’Aujourd’hui, les musées et la Citadelle vous accueilleront au cœur des fortifications à la tombée de la nuit avec une programmation variée à l’occasion du Tour de France à Belfort le 17 juillet et en lien avec la thématique des 800 ans ! . Apportez votre couverture, votre chaise et profitez d’un cadre unique sous les étoiles. .

rue Xavier Bauer Citadelle de Belfort Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

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English : Vendredis Ciné Haxo

L’événement Vendredis Ciné Haxo Belfort a été mis à jour le 2026-06-12 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)