LES JEUDIS DECOUVERTE rue Xavier Bauer Belfort
LES JEUDIS DECOUVERTE rue Xavier Bauer Belfort jeudi 16 juillet 2026.
Belfort
LES JEUDIS DECOUVERTE
rue Xavier Bauer Citadelle Belfort Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-07-16
Les jeudis seront consacrés aux découvertes en tout genre découvertes patrimoniales par des visites originales, lectures de contes en collaboration avec la Bibliothèque Municipale, invitation à la sensibilisation de l’environnement en partenariat avec le service environnement de la Ville de Belfort.
Présentation proposée à l’extérieur en fonction des conditions météorologiques.
Sur réservation .
rue Xavier Bauer Citadelle Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 54 56 40
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English : LES JEUDIS DECOUVERTE
L’événement LES JEUDIS DECOUVERTE Belfort a été mis à jour le 2026-06-12 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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