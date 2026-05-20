LES JEUDIS DECOUVERTE rue Xavier Bauer Belfort

Belfort

LES JEUDIS DECOUVERTE

rue Xavier Bauer Citadelle Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-07-16

Les jeudis seront consacrés aux découvertes en tout genre découvertes patrimoniales par des visites originales, lectures de contes en collaboration avec la Bibliothèque Municipale, invitation à la sensibilisation de l’environnement en partenariat avec le service environnement de la Ville de Belfort.

Présentation proposée à l’extérieur en fonction des conditions météorologiques.

Sur réservation .

rue Xavier Bauer Citadelle Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 54 56 40

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English : LES JEUDIS DECOUVERTE

L’événement LES JEUDIS DECOUVERTE Belfort a été mis à jour le 2026-06-12 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)