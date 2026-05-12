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Un été sous les murailles Rue Xavier Bauer Belfort

Un été sous les murailles Rue Xavier Bauer Belfort mardi 14 juillet 2026.

Lieu : Rue Xavier Bauer

Adresse : Citadelle

Ville : 90000 Belfort

Département : Territoire de Belfort

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Tarif : Gratuit Gratuit

Belfort

Un été sous les murailles

Rue Xavier Bauer Citadelle Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-07-14

Le festival Un été sous les murailles est de retour pour
une 7e édition unique et inédite ! Organisé par la Ville de Belfort, des rendez-vous réguliers mêlant sport, culture, cinéma et histoire pour profiter de la Citadelle et de ses remparts seront proposés tout l’été.
L’ancien Château de Belfort sera mis à l’honneur à l’occasion de ses 800 ans d’histoire, par des visites thématiques spéciales afin de découvrir les fondations de la Citadelle, aujourd’hui au cœur de la ville. Le public sera invité à s’évader grâce à des expositions, des concerts, des séances sportives et des moments de détente.   .

Rue Xavier Bauer Citadelle Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Un été sous les murailles

L’événement Un été sous les murailles Belfort a été mis à jour le 2026-06-18 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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