Un été sous les murailles Rue Xavier Bauer Belfort

Belfort

Un été sous les murailles

Rue Xavier Bauer Citadelle Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-14

Le festival Un été sous les murailles est de retour pour

une 7e édition unique et inédite ! Organisé par la Ville de Belfort, des rendez-vous réguliers mêlant sport, culture, cinéma et histoire pour profiter de la Citadelle et de ses remparts seront proposés tout l’été.

L’ancien Château de Belfort sera mis à l’honneur à l’occasion de ses 800 ans d’histoire, par des visites thématiques spéciales afin de découvrir les fondations de la Citadelle, aujourd’hui au cœur de la ville. Le public sera invité à s’évader grâce à des expositions, des concerts, des séances sportives et des moments de détente. .

Rue Xavier Bauer Citadelle Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

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English : Un été sous les murailles

L’événement Un été sous les murailles Belfort a été mis à jour le 2026-06-18 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)