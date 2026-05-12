Un été sous les murailles Rue Xavier Bauer Belfort
Un été sous les murailles Rue Xavier Bauer Belfort mardi 14 juillet 2026.
Belfort
Un été sous les murailles
Rue Xavier Bauer Citadelle Belfort Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-07-14
Le festival Un été sous les murailles est de retour pour
une 7e édition unique et inédite ! Organisé par la Ville de Belfort, des rendez-vous réguliers mêlant sport, culture, cinéma et histoire pour profiter de la Citadelle et de ses remparts seront proposés tout l’été.
L’ancien Château de Belfort sera mis à l’honneur à l’occasion de ses 800 ans d’histoire, par des visites thématiques spéciales afin de découvrir les fondations de la Citadelle, aujourd’hui au cœur de la ville. Le public sera invité à s’évader grâce à des expositions, des concerts, des séances sportives et des moments de détente. .
Rue Xavier Bauer Citadelle Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
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English : Un été sous les murailles
L’événement Un été sous les murailles Belfort a été mis à jour le 2026-06-18 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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