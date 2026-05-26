Les mardis sportifs et bien-être rue Xavier Bauer Belfort

Belfort

Les mardis sportifs et bien-être

rue Xavier Bauer Citadelle Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-07-14

Les Mardis sportifs proposeront aux visiteurs des rencontres régulières gratuites pour découvrir de nouvelles disciplines et se dépasser physiquement ! Ces instants permettent aux sportifs de se ressourcer en plein cœur d’un site historique et de profiter d’une vue imprenable sur la ville.

Yoga et Zumba seront au rendez-vous tous les mardis dès le 14 juillet ! Viendront s’ajouter quelques découvertes sportives dont le tennis, l’escrime, le tir à l’arc et la boxe.

Les activités seront proposées à l’extérieur en fonction des conditions météorologiques

Sur réservation .

rue Xavier Bauer Citadelle Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

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English : Les mardis sportifs et bien-être

L’événement Les mardis sportifs et bien-être Belfort a été mis à jour le 2026-06-12 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)