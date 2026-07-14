Informations pratiques

Belfort

Le siège de Belfort aux flambeaux

Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Belfort, ce fief indomptable, va résister grâce au colonel Denfert-Rochereau et la bienveillance d’Edouard Mény à plus de 100 jours de siège. Mais à quel prix pour la population ? Revivez les heures sombres de la guerre franco-prussienne de 1870 1871 dans une ambiance colorée.

À partir de 10 ans Prévoir baskets.

Visite non remboursable, non échangeable. .

Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

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English : Le siège de Belfort aux flambeaux

L’événement Le siège de Belfort aux flambeaux Belfort a été mis à jour le 2026-06-16 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)