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AGENDA · Belfort

Le siège de Belfort aux flambeaux Belfort

vendredi 31 juillet 2026 · Belfort

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
21:30:00
Ville
90000 Belfort
Département
Territoire de Belfort
Tarif
8 8 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Belfort

Le siège de Belfort aux flambeaux

Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:30:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Belfort, ce fief indomptable, va résister grâce au colonel Denfert-Rochereau et la bienveillance d’Edouard Mény à plus de 100 jours de siège. Mais à quel prix pour la population ? Revivez les heures sombres de la guerre franco-prussienne de 1870 1871 dans une ambiance colorée.
À partir de 10 ans Prévoir baskets.
Visite non remboursable, non échangeable.   .

Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Le siège de Belfort aux flambeaux

L’événement Le siège de Belfort aux flambeaux Belfort a été mis à jour le 2026-06-16 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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