Soirée gastronomique et poétique autour de l’Oxymel L’imaginarium Belfort

Belfort

Soirée gastronomique et poétique autour de l’Oxymel

L’imaginarium 12 Rue Général Lecourbe Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 44 – 44 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 18:30:00

fin : 2026-06-18 21:00:00

Date(s) :

2026-06-18

Soirée gastronomique et poétique autour de l’Oxymel

Soirée gastronomique et poétique

– fruit songe, forêt souvenir –

Imaginez la rencontre des plantes, de la gastronomie, de la poésie et du textile.

L’oxymel, c’est une vieille recette âgée de plusieurs siècles, à base de miel et de vinaigre.?

Nous avons choisi de partir de cette base teintée d’imaginaires lointains et nous l’avons revisitée pour en faire une sorte de bitter plus moderne idéal pour donner du relief aux cocktails ou relever un plat de manière originale.

Mais revenons à la genèse…

Tout a commencé par la rencontre de Cédric de la brasserie Frizon, une bière blonde et une bière brune ont été lentement transformées en deux vinaigres subtils aux notes fruitées pour l’un et plus umami pour le second. Ce vinaigre a ensuite rencontré les plantes de La Cabane aux Herbes tagète passion, lamier pourpre et ail des ours, afin de lui donner plus de caractère.

Nous avons ensuite sélectionné deux miels de Apidouceur à Chaux afin d’apporter un côté plus suave et équilibrer l’acidité.

À partir de ces mélanges, les mots posés par Quentin Bob Mercier sont devenus poèmes et les ingrédients des créations textiles sous les mains de Née sur Terre sublimant les bouteilles.

18 bouteilles uniques et numérotées ont vu le jour.

Nous vous les proposons accompagnées d’une soirée gastronomique par Clara Grain de Sel et poétique, pour tisser davantage le lien.

Bouteille + soirée 44€

Bouteille supplémentaire 29€

Sur inscription

Fond graphique La biche .

L’imaginarium 12 Rue Général Lecourbe Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 36 40 59 79 sophie@limaginarium-belfort.fr

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English : Soirée gastronomique et poétique autour de l’Oxymel

L’événement Soirée gastronomique et poétique autour de l’Oxymel Belfort a été mis à jour le 2026-05-25 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)