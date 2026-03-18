Atelier Monotypes aux crayons de couleurs L’imaginarium Belfort

Atelier Monotypes aux crayons de couleurs

L’imaginarium 12 Rue Général Lecourbe Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 18:30:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Décline un portrait en une série de petits monotypes* format carte postale !

Le monotype aux crayons de couleurs est une technique très simple.

Le hasard s’invite à chaque tirage, pour créer des effets uniques et inattendus!

Je vous montrerai comment enrichir le dessin avec de la gouache et des pastels.

Texte Myriam Huré

*le monotype est une technique d’impression. Il s’agit d’appliquer de la matière

sur un support non poreux type verre métal plexiglas, puis de mettre en contact

ce support avec le papier en appuyant manuellement (avec une cuillère) ou avec

une presse. .

L’imaginarium 12 Rue Général Lecourbe Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 36 40 59 79 sophie@limaginarium-belfort.fr

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English :

L’événement Atelier Monotypes aux crayons de couleurs Belfort a été mis à jour le 2026-03-18 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)