Nyna Loren en apéro-concert Poudrière Belfort

Belfort

Nyna Loren en apéro-concert

Poudrière 7 Avenue du Général Sarrail Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif réduit

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 18:30:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Cet apéro-concert est proposé en partenariat avec les JM France dans le cadre du dispositif “Musiques actuelles au lycée”. La chanteuse Nyna Loren anime auprès des lycéens et apprentis de la région Bourgogne-Franche-Comté des ateliers et se produit en concert dans les salles partenaires. .

Poudrière 7 Avenue du Général Sarrail Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

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English : Nyna Loren en apéro-concert

L’événement Nyna Loren en apéro-concert Belfort a été mis à jour le 2026-04-30 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)