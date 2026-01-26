VOCALISES Voix d’ange, souffle d’âme Place d’Armes Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 11:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Une voix qui ne vient ni tout à fait du ciel ni de la terre, la flûte à bec si proche de la respiration qu’on appelait jadis l’instrument de l’âme et entre eux le clavecin qui tisse le temps et fait chanter les silences. Tous trois unissent leurs timbres pour faire naître un moment suspendu, une parenthèse avec les musiques de Telemann, Haendel, Purcell…
Serge Kakudji Contratenor
Marie Van Custem Flûte à bec, basson baroque
Deni Armonia Meyer Clavecin .
Place d’Armes Hôtel de Ville Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté concerts@arcanes-belfort.fr
