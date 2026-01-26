VOCALISES Voix d’ange, souffle d’âme Place d’Armes Belfort

VOCALISES Voix d’ange, souffle d’âme

Place d'Armes Hôtel de Ville Belfort

2026-06-07 11:00:00

fin : 2026-06-07

2026-06-07

Une voix qui ne vient ni tout à fait du ciel ni de la terre, la flûte à bec si proche de la respiration qu’on appelait jadis l’instrument de l’âme et entre eux le clavecin qui tisse le temps et fait chanter les silences. Tous trois unissent leurs timbres pour faire naître un moment suspendu, une parenthèse avec les musiques de Telemann, Haendel, Purcell…

Serge Kakudji Contratenor

Marie Van Custem Flûte à bec, basson baroque

Deni Armonia Meyer Clavecin .

