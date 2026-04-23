Babel Place de Gaulle et de la Résistance Belfort

Belfort

Babel

Place de Gaulle et de la Résistance Maison du peuple Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 17:02:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Bienvenue à notre nouvelle Création chorégraphique Babel ! Laissez-vous porter par le Collectif dans un nouveau voyage aux frontières de votre Conscience !

Corps & Voix unis dans une une réalisation originale intergénérationnelle créée par Lorelei et portée par Les Passeurs. .

Place de Gaulle et de la Résistance Maison du peuple Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 7 48 90 88 18 lorelei.cocreatrice@gmail.com

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English : Babel

L’événement Babel Belfort a été mis à jour le 2026-04-23 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)