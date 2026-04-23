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Babel Place de Gaulle et de la Résistance Belfort

Babel Place de Gaulle et de la Résistance Belfort dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Place de Gaulle et de la Résistance

Adresse : Maison du peuple

Ville : 90000 Belfort

Département : Territoire de Belfort

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 17:02:00

Tarif : 5 5 Tarif réduit Tarif réduit

Belfort

Babel

Place de Gaulle et de la Résistance Maison du peuple Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 17:02:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Bienvenue à notre nouvelle Création chorégraphique Babel ! Laissez-vous porter par le Collectif dans un nouveau voyage aux frontières de votre Conscience !
Corps & Voix unis dans une une réalisation originale intergénérationnelle créée par Lorelei et portée par Les Passeurs.   .

Place de Gaulle et de la Résistance Maison du peuple Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 7 48 90 88 18  lorelei.cocreatrice@gmail.com

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English : Babel

L’événement Babel Belfort a été mis à jour le 2026-04-23 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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