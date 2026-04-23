Imaginapuces #6 Rencontre artisane Lu Papeterie L’imaginarium Belfort

Belfort

Imaginapuces #6 Rencontre artisane Lu Papeterie

L’imaginarium 12 Rue Général Lecourbe Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 10:00:00

fin : 2026-05-03 13:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Imaginapuces #6

Artisane invitée Lucia de Lu papeterie, artisane papetière.

Les imaginapuces sont un moment de rencontre et d’échanges avec un·e des artistes et artisan·es exposé·es à l’Imaginarium.

Ils se déroulent pendant les puces de la vieille ville, durant les mois doux, d’avril à septembre

C’est l’occasion d’apprécier plus en détail le travail d’un·e artiste et/ou de découvrir des travaux inédits.

Des évènements à ne pas manquer ! .

L’imaginarium 12 Rue Général Lecourbe Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté sophie@limaginarium-belfort.fr

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English : Imaginapuces #6 Rencontre artisane Lu Papeterie

L’événement Imaginapuces #6 Rencontre artisane Lu Papeterie Belfort a été mis à jour le 2026-04-23 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)