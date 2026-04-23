Imaginapuces #6 Rencontre artisane Lu Papeterie L’imaginarium Belfort
Imaginapuces #6 Rencontre artisane Lu Papeterie L’imaginarium Belfort dimanche 3 mai 2026.
Belfort
Imaginapuces #6 Rencontre artisane Lu Papeterie
L’imaginarium 12 Rue Général Lecourbe Belfort Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 10:00:00
fin : 2026-05-03 13:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Imaginapuces #6
Artisane invitée Lucia de Lu papeterie, artisane papetière.
Les imaginapuces sont un moment de rencontre et d’échanges avec un·e des artistes et artisan·es exposé·es à l’Imaginarium.
Ils se déroulent pendant les puces de la vieille ville, durant les mois doux, d’avril à septembre
C’est l’occasion d’apprécier plus en détail le travail d’un·e artiste et/ou de découvrir des travaux inédits.
Des évènements à ne pas manquer ! .
L’imaginarium 12 Rue Général Lecourbe Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté sophie@limaginarium-belfort.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Imaginapuces #6 Rencontre artisane Lu Papeterie
L’événement Imaginapuces #6 Rencontre artisane Lu Papeterie Belfort a été mis à jour le 2026-04-23 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Belfort (Territoire de Belfort)
- Atelier Le Petit Fantôme Théâtre de Marionnettes de Belfort Belfort 29 avril 2026
- Mai à Vélo 2026, ASCEE 90, Belfort 1 mai 2026
- Tour des Forts EST Belfort Territoire de Belfort 1 mai 2026
- Promenade de la forêt du Mont Belfort Territoire de Belfort 1 mai 2026
- Circuit Bartholdi Sur la trace des lions Belfort Territoire de Belfort 1 mai 2026